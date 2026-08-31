Diamond League : Saly Sarr à la conquête d’un exploit historique à Bruxelles

L’athlète sénégalaise Saly Sarr prendra part à la grande finale de la Diamond League, prévue ce vendredi 4 septembre à Bruxelles, en Belgique, à partir de 20h48 GMT.



Spécialiste du triple saut, la Sénégalaise a brillamment décroché sa place parmi les meilleures athlètes mondiales de la discipline. Une qualification historique puisqu’elle devient le premier athlète sénégalais, hommes et femmes confondus, à se qualifier pour une finale de la Diamond League.



Cette présence en finale d’une compétition d’une telle envergure internationale témoigne également des progrès réalisés par l’athlétisme sénégalais et de l’émergence d’une nouvelle génération d’athlètes de haut niveau.



À seulement 23 ans, la championne d’Afrique en titre s’impose désormais comme l’une des figures de proue de l’athlétisme sénégalais. Sa médaille de bronze remportée lors des derniers Championnats du monde en salle avait déjà confirmé son changement de dimension sur la scène internationale.



À Bruxelles, Saly Sarr arrivera avec de grandes ambitions, portée par ses récentes performances. Le 23 août dernier, elle avait notamment signé sa première victoire en Diamond League à Silesia, en Pologne.



Face à une concurrence relevée, notamment l’armada cubaine, la championne sénégalaise visera désormais le graal : remporter la Diamond League dans sa discipline.



Un sacre qui serait historique et ferait d’elle le premier athlète sénégalais, hommes et femmes confondus, à décrocher le prestigieux titre de vainqueur de la Ligue de diamant.