Assassinat de Mama Djiguéne Gningue à Saint-Louis : sa mère, sa tante et son frère écroués

Le 12 mars dernier, le corps sans vie d'une femme identifiée sous le nom de Mama Djiguéne Gningue née en 1992 a été retrouvé dans une rue du quartier Léona, à Saint-Louis. Les premiers constats effectués, par la police, ont renseignés que la victime a été poignardée au niveau du cou et du ventre.



La police, qui a effectué une descente à son domicile, a découvert des traces de lutte et de sang dans une chambre. À en croire « Libération », les analyses de la police scientifique ont confirmé qu'il s'agissait du sang de la victime qui a été tuée dans la chambre avant que son corps ne soit jeté dans la rue.



Or, sa maman F.A.Ndiaye, sa tante A.Ndiaye et son frère I.Gningue ont déclaré face aux enquêteurs de ne pas avoir eu de nouvelles de Mama Djiguène Gningue. Par la suite, F. A. Ndiaye a servi plusieurs versions, avant de révéler que c'est M. R. Mbaye qui a commis le crime. Mieux, elle a soutenu que c'est sa sœur et tante de la victime, A. Ndiaye, qui a « nettoyé » la chambre pour maquiller le crime.



Interrogé, M. R. Mbaye a tout nié en affirmant que Mama Djiguéne Gningue, avec qui il entretenait une relation adultérine, s’est suicidé à l’aide d’un couteau. Après quoi, ils auraient, tous, décidés de jeter le corps dans la rue pour éviter des problèmes. Il a aussi précisé que la victime est mariée à un dangereux caïd qui doit sortir de prison bientôt.



Finalement, ils ont tous étaient écroués lundi dernier pour « meurtre avec préméditation et complicité de ce chef ».