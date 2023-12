Assassinat du bébé Lassana Wagué: Fatoumata Tounkara reconnue coupable et condamnée à 10 ans de prison

Fatoumata Tounkara, jugée par la Chambre criminelle de Kédougou, a été condamnée à une peine de 8 ans de prison pour enlèvement et 10 ans pour assassinat, dans le cadre de l'affaire du bébé Lassana Wagué, dont le corps avait été retrouvé dans un puits à Niéméniké durant la nuit du 10 au 11 mars 2022.



La confusion des peines a réduit la condamnation de Mme Wagué à 10 ans, malgré vingt mois de détention préventive à la Maison d'arrêt et de correction de Kédougou, renseigne Rewmi Quotidien. Lors de l'audience, Fatoumata Tounkara a nié les faits, une position qui n'a pas convaincu l'Avocat général, ayant requis la peine de perpétuité à son encontre.



Les avocats de l'accusée ont exprimé leur regret concernant les insinuations multiples dans ce dossier et ont plaidé en faveur de l'acquittement de leur cliente.



La sentence prononcée a suscité des réactions diverses, tandis que le collectif de défense prévoit de faire appel de cette décision.