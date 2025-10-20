Assemblée générale : les impactés du TER suspendent leur série de manifestions en attendant des actions réelles de l’Apix

La série de manifestations du Collectif national des impactés du Ter (Train express régiona), prévue pour les 21 et 30 octobre, a été suspendue. Cette décision est prise à la suite de leur assemblée générale organisée dimanche 19 octobre.





Selon le collectif, ce choix s’inscrit dans une dynamique d’ouverture et de responsabilité, en attendant la concrétisation des engagements pris par l’Apix lors d’une rencontre tenue le 15 octobre au siège de l’agence. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs engagements ont été pris par Apix pour accélérer la régularisation foncière et le paiement des compensations sociales. Le collectif a, par ailleurs, précisé qu’il attend également la réception du procès-verbal (PV) de cette réunion, document qui doit formaliser les points convenus avec les autorités.



L’Apix a annoncé plusieurs mesures que les impactés attendaient depuis longtemps, lors de cette rencontre. Il s’agit entre autres, « du tirage des titres de propriété pour la première phase et de l’organisation du 4 tirage pour la phase 2 avant le 15 novembre 2025 ; de la finalisation de l’ensemble des titres pour les phases 1 et 2 avant la fin du mois de novembre ; du redémarrage des travaux dans les deux sites de recasement ; de la mise en paiement des mesures d’accompagnement social ; ainsi que d’autres points jugés importants par la suite du processus », a annoncé l’Apix à travers un communiqué transmis à la presse.



Tout en saluant ces avancées, le Collectif national des impactés du TER a, toutefois, assuré qu’il restera « vigilant et mobilisé » pour veiller au respect strict des engagements pris. Il a réaffirmé également sa volonté de collaborer dans un cadre apaisé afin d’aboutir à une solution durable et équitable pour les familles concernées par le projet du Train Express Régional, une situation qui perdure depuis plusieurs années.