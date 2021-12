Assemblée nationale : Aïssata Tall Sall obtient ses 8 projets de loi

Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, entourée de ses principaux collaborateurs, a fait face aux députés convoqués en séances plénières, ce mardi 21 décembre 2021 pour défendre 8 projets de loi concernant son ministère. Pour ce qui est du projet de loi n°04/2021 autorisant le Président de la République à ratifier la convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Sénégal, il a été voté à l’unanimité sans débat général.



Prenant la parole, la Ministre a déclaré qu’après l'adoption et la mise en œuvre de plusieurs programmes indicatifs de coopération (PIC) depuis 2001, le Sénégal et la Belgique ont conclu, en 2018, lors de la 13ème réunion technique mixte de coopération, un nouveau PIC pour la période 2019-2023, doté d'un engagement financier de la Belgique de trente-neuf millions (39.000.000) d'euros, soit 25,6 milliards de FCFA.



Concernant le projet de loi n°15/2021 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de Sécurité sociale entre la République du Sénégal et le Royaume d’Espagne, signée à Dakar, le 22 novembre 2020, Madame le Ministre a relevé que les avantages liés à cet instrument juridique international sont la garantie de l'égalité de traitement des travailleurs sénégalais dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols, la totalisation des périodes d'assurance des travailleurs sénégalais, la levée des clauses de résidence pour l'accès aux prestations, de retraite ou de transfert de leurs résidences, et la prise en compte de la pluralité d'épouses en cas de décès d'un travailleur sénégalais.



Parmi les Projet de loi votés, il faut noter le projet de loi n°20/2021 autorisant le Président de la République à ratifier à l’Accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de l’Etat du Qatar portant sur l’exploitation des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Doha, le 16 mars 2015, Projet de loi n°23/2021 relatif à la radioprotection, la sûreté et la sécurité nucléaires et aux garanties, le Projet de loi n°24/2021 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux Conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, signée à Paris, le 07 juin 2017, le Projet de loi n°25/2021 autorisant le Président de la République à ratifier la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritimes et le développement de l’Afrique (Charte de Lomé) adoptée à Lomé, le 15 octobre 2016, le Projet de loi n°26/2021 autorisant le Président de la République à ratifier le Traité portant création de l’Agence Africaine du Médicament (AMA), adopté le 11 février 2019 à Addis-Abeba en Ethiopie.



Et enfin, le Projet de loi n°35/2021 autorisant le Président de la République à ratifier l’Acte additionnel n°2 à l’Accord de coopération inter-Etats portant sur le développement et l’exploitation des réservoirs du champ Grand–Tortue/Ahmeyim et relatif à la cession-bail du navire flottant de production, stockage et déchargement (FPSO), signé le 06 août 2021.



Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a défendu tous ces projets de loi devant les parlementaires qui ont été votés à l’unanimité. À cet égard, elle a informé que la première phase du projet à atteint un taux d’exécution d’environ 70% en fin juillet 2021 pour un investissement global projeté à cinq (5) milliards de dollars.