Modification de l’article 37 de la Constitution : Ayib Daffé dénonce les blocages et réclame la promulgation rapide du texte

Le Groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes entend maintenir le cap sur la réforme de l’article 37 de la Constitution, qui sera examinée en séance plénière ce lundi 17 août 2026. Face à la presse ce vendredi, son président, Mouhamed Ayib Daffé, a réaffirmé la détermination de la majorité parlementaire à faire aboutir ce texte consacré à la déclaration de patrimoine.



Selon Ayib Daffé, cette proposition de loi est née de la volonté du groupe parlementaire de pallier ce qu’il considère comme une « inaction de l’exécutif ». Il rappelle que le président de la République s’était engagé à soumettre un projet de réforme constitutionnelle à l’Assemblée nationale avant la fin mars 2026.



Le député a également évoqué le recours introduit par l’exécutif devant le Conseil constitutionnel lors d’une précédente étape de la procédure. Il estime que cette démarche a empêché l’Assemblée nationale de mener la réforme à son terme.



Le texte actuellement soumis aux députés prévoit notamment d’obliger le président de la République à publier sa déclaration de patrimoine à son entrée en fonction, mais également à sa sortie. Une nouveauté que le président du groupe parlementaire Pastef considère comme une avancée importante en matière de transparence.



Par ailleurs, Ayib Daffé a indiqué que le groupe parlementaire avait voté à l’unanimité l’amendement proposé par le président de la République visant à élargir la publication de la déclaration de patrimoine au Premier ministre et au président de l’Assemblée nationale.



« Sur le fond, nous sommes d’accord », a-t-il déclaré, estimant que cet amendement renforce les exigences de transparence au sommet de l’État.



Le député espère désormais que le « texte sera adopté à la majorité des 3/5 requise pour une révision constitutionnelle et qu’aucun nouveau recours ne viendra retarder son adoption ».



Pour lui, « organiser un référendum pour demander aux Sénégalais s’ils sont favorables à la publication du patrimoine du président, du Premier ministre et du président de l’Assemblée serait absurde ».



Ayib Daffé appelle ainsi à la promulgation du texte une fois adopté par l’Assemblée nationale.