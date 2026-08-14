Le coût de la construction repart à la hausse au Sénégal (+1,4 % au 2e trimestre 2026)

Après un début d'année marqué par un léger repli, l'Indice du Coût de la Construction (ICC) publié par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) enregistre une hausse de 1,4 % entre avril et juin 2026.



Tirée par le renchérissement du fer, des câbles électriques et de la main-d'œuvre, cette reprise d'inflation sur les chantiers alourdit le budget des ménages et des promoteurs immobiliers. Une dynamique trimestrielle tirée par les matériaux de base. L'analyse des composantes de l'ICC, montre que l'augmentation du coût global de la construction au deuxième trimestre 2026 s'explique principalement par la hausse combinée des matériaux de construction (+1,5 %), de la main-d'œuvre (+1,3 %) et des moyens de gestion (+0,9 %)



La poussée du fer et du câblage électrique

Dans le détail des intrants, les matériaux de base (+2,0 %) connaissent un net rebond par rapport au trimestre précédent. Fer à béton : mes prix enregistrent une hausse marquée selon les diamètres (+3,4 % sur le fer 6, +3,5 % sur le fer 8 et +3,3 % sur le fer 10). La tonne de fer 10 passe ainsi d'une moyenne nationale de 46 824 FCFA au T1 à 48 359 FCFA au T2.



Sable et gravier : le sable de dune progresse de +3,0 % (à 88 836 FCFA le camion de 16 m³), tandis que le gravier 5/15 s'accroît de +3,9 % (120 082 FCFA les 8 m³).

Ciment : le ciment ordinaire (32,5 R) s'apprécie de +1,4 %, s'établissant à une moyenne nationale de 71 951 FCFA la tonne.



Du côté des équipements secondaires, la hausse la plus spectaculaire concerne les matériaux pour travaux d'électricité (+6,0 % en variation trimestrielle et +8,4 % en glissement annuel), portée par la flambée des câbles VGV (+13,6 %), directement liée au cours mondial du cuivre.



Cartographie des prix : de forts écarts régionaux

L'exploitation des données territoriales récoltées par l'ANSD révèle des disparités de coûts très nettes selon les zones écologiques et économiques du Sénégal.



CIMENT (Tonne) FER 10 (100 Kg) ]

Dakar : 70 624 FCFA Dakar : 50 240 FCFA

Diourbel : 73 498 FCFA Diourbel : 54 146 FCFA

Kaolack : 72 182 FCFA Kaolack : 39 000 FCFA

Kolda : 78 493 FCFA (Max) Kolda : 40 640 FCFA

St-Louis : 74 916 FCFA St-Louis : 39 950 FCFA



Le surcoût du ciment dans le Sud

En raison des coûts de transport et de logistique, Kolda enregistre le prix du ciment le plus élevé du pays à 78 493 FCFA/tonne, soit près de 8 000 FCFA de plus qu'à Dakar (70 624 FCFA/tonne).



Les disparités du fer

À l'inverse, c'est dans la région de Diourbel que le fer 10 franchit la barre des 54 000 FCFA les 100 kg, contre 39 000 FCFA à Kaolack.



Capital humain : réévaluation des corps de métier

Sur le plan social, le coût de la main-d'œuvre augmente globalement de 1,3 % sur trois mois et de 3,1 % sur un an.

Cette revalorisation profite particulièrement aux peintres (+3,6 %) et aux carreleurs (+3,6 %), suivis par les maçons (+1,6 %) et les manœuvres (+1,4 %). À l'opposé, les rémunérations des électriciens (-0,6 %), des plombiers (-0,4 %) et des ferrailleurs (-1,0 %) enregistrent un léger repli sur le trimestre sous revue.