Saint-Louis : un faux agent commercial démasqué après une escroquerie de près de 37 millions de FCFA

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de migrants et l'insécurité urbaine de Saint-Louis a mis fin aux agissements d'un escroc présumé particulièrement astucieux. L'individu a été déféré devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis pour « retrait frauduleux de fonds, escroquerie, usurpation de fonction et blanchiment de capitaux ».



L'affaire a éclaté au cœur du marché Ndar de Saint-Louis. Alertés par un appel téléphonique signalant un cas de vol via des transferts d'argent électroniques, les enquêteurs se sont immédiatement rendus sur place pour exfiltrer le suspect, qui se trouvait alors sous la menace directe d'une vindicte populaire.



Amené dans les locaux des services de sécurité, le mis en cause a rapidement été confronté au témoignage de sa dernière victime. Ce commerçant du marché Ndar a expliqué qu'un homme portant le gilet officiel des agents d'Orange Money s'était présenté dans sa boutique pour lui proposer l'installation de la nouvelle application Max it et le déplafonnement de son compte. En lui confiant son téléphone portatif pour effectuer la manipulation, le boutiquier ne se doutait pas qu'il venait de tomber dans un piège. Le suspect en a profité pour soustraire discrètement la somme de 264 000 FCFA de son compte Wave.



Lors de son interrogatoire, l'escroc présumé a reconnu l'intégralité des faits et a détaillé un mode opératoire très élaboré. Arborant une tenue de Vendeur Terrain Orange, il ciblait les usagers et enregistrait leurs pièces d'identité ainsi que leur code secret lors de la prétendue opération de configuration. Sachant que la majorité des clients utilisent un code unique pour l'ensemble de leurs applications financières, il basculait furtivement sur une autre plateforme de transfert d'argent pour vider les comptes. Avant de rendre le téléphone à sa victime, il prenait soin de modifier le code d'accès afin de bloquer l'utilisateur et de s'éclipser en toute tranquillité.



Les investigations techniques ainsi que les demandes de concours adressées aux opérateurs Sonatel et Wave ont permis d'évaluer la portée réelle de ses activités frauduleuses. Entre le 10 mai et le 10 août 2026, plus de 36,9 millions de FCFA ont été retracés sur le compte Orange Money du suspect. Déjà visé par plusieurs plaintes, notamment de la part de la direction du contentieux de la Sonatel pour usurpation de fonction, le prévenu répondra désormais de ses actes devant la justice.