Assemblée nationale : Guy Marius Sagna prend acte mais dénonce une “interprétation discutable”

Le député Guy Marius Sagna a réagi à la décision du Bureau de l’Assemblée nationale qui a déclaré irrecevables ses propositions de résolution. Dans une note rendu public, le parlementaire a indiqué : « Je prends acte de la décision du Bureau de l’Assemblée nationale du Sénégal qui a conclu à l’irrecevabilité de mes quatre propositions de résolution. »
Selon lui, la position du Bureau repose sur une interprétation « discutable » du règlement intérieur. « Les articles sur lesquels il s’est basé sont issus du nouveau règlement intérieur, or mes propositions ont été déposées sous l’ancien règlement », a-t-il précisé.
Le député de la coalition Yewwi Askan Wi a ajouté que ses propositions « seront améliorées et réintroduites ».
Autres articles
-
La plateforme « Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg » salue les résultats du nouveau régime et soutient l’appel de Sonko à la mobilisation
-
Coût de la vie : Ousmane Sonko annonce une baisse prochaine du prix de l’électricité et de l’énergie
-
Assemblée nationale : sept (7) initiatives parlementaires jugées irrecevables
-
Section de recherche (Rs) : auditionné de nouveau ce lundi, Pape Malick Ndour libre!
-
Alioune Tine défend Dr Abdourahmane Diouf : "Il va dans le sens de sortir le Sénégal des psychodrames politiques"