PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Assemblée nationale : Guy Marius Sagna prend acte mais dénonce une “interprétation discutable”

Le député Guy Marius Sagna a réagi à la décision du Bureau de l’Assemblée nationale qui a déclaré irrecevables ses propositions de résolution. Dans une note  rendu public, le parlementaire a indiqué : « Je prends acte de la décision du Bureau de l’Assemblée nationale du Sénégal qui a conclu à l’irrecevabilité de mes quatre propositions de résolution. »

Selon lui, la position du Bureau repose sur une interprétation « discutable » du règlement intérieur. « Les articles sur lesquels il s’est basé sont issus du nouveau règlement intérieur, or mes propositions ont été déposées sous l’ancien règlement », a-t-il précisé.

Le député de la coalition Yewwi Askan Wi a ajouté que ses propositions « seront améliorées et réintroduites ».

