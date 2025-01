Assemblée nationale : L’immunité parlementaire de Farba Ngom est levée

L’Assemblée nationale vient d’acter la levée de l’immunité parlementaire de Mouhamadou Ngom plus connu sous le nom de Farba Ngom. Le député de Takku Wallu vient de perdre son immunité .



Sur les 136 députés présents, 120 ont voté pour, 3 contre, 10 ont délégué leurs votes et 3 abstention.



A noter que le groupe parlementaire Takku Wallu quitte la salle après le discours de Abdou Mbow. Ils dénoncent une forfaiture et affirment qu’ils ne prendront pas part à « cette forfaiture » et une « parodie judiciaire ».