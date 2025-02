:Assemblée nationale!: La plénière sur la réglementation bancaire reportée

La séance plénière de l’Assemblée nationale du Sénégal, initialement prévue ce lundi 10 février 2025 à 10 heures, a été reportée au mardi 11 février à 9 heures. Selon des sources, ce report est en partie dû à un empêchement du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, qui devait défendre les deux projets de loi inscrits à l’ordre du jour.



Cette plénière devait examiner le projet de loi n°01/2025 portant réglementation bancaire et le projet de loi n°02/2025 relatif à la réglementation de la microfinance. Ces textes visent à moderniser le cadre juridique et financier du secteur bancaire et de la microfinance au Sénégal. Toutefois, en raison de l’indisponibilité du ministre des Finances, leur discussion a été repoussée. Aucune nouvelle date n’a encore été officiellement communiquée par le bureau de l’Assemblée nationale.