Assemblée nationale : Malick Ndiaye, le plus jeune président de l’histoire

Le 2 décembre 2024, Malick Ndiaye a été élu 13e président de l’Assemblée nationale du Sénégal, à l'âge de 41 ans, devenant ainsi le plus jeune à occuper cette fonction dans l’histoire du pays. Natif de Dahra Djolof (nord), il succède à un moment clé de la politique sénégalaise, avec des enjeux tels que la Vision Sénégal 2050 et les réformes structurelles. Ancien ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye était également un militant des premières heures de PASTEF, parti dirigé par Ousmane Sonko, où il occupait la fonction de Secrétaire national à la communication.



Aujourd'hui, Malick Ndiaye porte la lourde responsabilité de présider une institution clé, celle par laquelle devront passer toutes les réformes et lois qui concrétiseront la Vision Sénégal 2050. Une mission déterminante pour l'avenir politique et socio-économique du Sénégal.