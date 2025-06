Crise au Moyen-Orient : le PIT-Sénégal condamne fermement « l'agression barbare » d'Israël contre l'Iran

Le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT-Sénégal) s’est prononcé sur la montée des tensions entre Israël et l’Iran. Dans un communiqué, le PIT qualifie un « acte d'une extrême gravité, dont Israël porte l'entière responsabilité pour avoir sciemment choisi l'escalade militaire, au mépris honteux des risques incommensurables à l'ère nucléaire ».



Manifestement, en agissant ainsi, le PIT souligne que les dirigeants israéliens, font montre d'un aveuglement stratégique coupable et semblent engagés dans la préparation d'une guerre longue, destructrice et potentiellement irréversible. Leur assurance s'explique par le soutien inconditionnel et pernicieux de l'administration américaine, de ses alliés de I'OTAN et de l'Union européenne, lesquels ferment les yeux sur les crimes d'un régime devenu fauteur de guerres en série.



D’après le PIT, sans cette complicité active, jamais Israël n'aurait osé franchir un tel seuil dans une région déjà hautement meurtrie par des décennies de violences, de spoliations, et aujourd'hui par le génocide en cours contre le peuple palestinien.



D’ailleurs, le Parti de l'Indépendance et du Travail exprime sa pleine solidarité avec les victimes de ces « violences inouïes et adresse sa compassion à tous les peuples du Moyen-Orient, aujourd'hui contraints de vivre sous la menace constante de bombes et d'une apocalypse nucléaire ».



« Soyons clairs : les États-Unis d'Amérique, leurs alliés et leur cheval de Troie Israël portent la responsabilité première de cette dangereuse escalade. Ivres de leur volonté de domination et mus par des intérêts géostratégiques et économiques cyniques, ils restent sourds aux appels à la raison lancés par de nombreux membres de la communauté internationale », précise-t-on.



Face à cette situation, le PIT souligne que le silence n'est plus une option. Il revient aux forces éprises de justice, de dignité humaine et de paix véritable de condamner fermement cette agression. « Le régime israélien, dont les dérives fascisantes sont désormais patentes, ne sauraient bénéficier d'aucune impunité, ni ses parrains qui, par leur appui, deviennent complices, voire co-auteurs, d'un embrasement aux conséquences incalculables ».



Le PIT-Sénégal appelle à la constitution d'un large front mondial pour la paix, contre la guerre, pour la vie, contre l'anéantissement.



Pour le Parti de l'Indépendance et du Travail, Trump et Netanyahu doivent entendre raison avant qu'il ne soit trop tard! « L'histoire nous enseigne les leçons des grandes guerres. Nul ne peut ignorer que celle qui se profile aurait des dimensions apocalyptiques ».



Enfin, le PIT-Sénégal condamne, encore une fois avec la plus grande fermeté, « l'agression barbare de l'État d'Israël contre l'Iran, et exige le retrait immédiat de ses troupes de tous les territoires palestiniens occupés, en particulier de Gaza la martyre ».