Assemblée nationale : Yacine Fall de nouveau face aux députés ce vendredi

La ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, sera de nouveau à l'Assemblé nationale ce vendredi 14 mars 2025 à partir de 10 heures. Cette fois-ci, ce n'est pas pour répondre aux questions des députés concernant l’adoption de la loi autorisant le chef de l’État à ratifier la convention judiciaire entre le Sénégal et le Maroc, mais elle devra défendre les trois projets de lois n°4, 06, 07 et 08/2025. Ces trois textes examinés et adoptés en Conseil des ministres le mercredi 26 février dernier, autorisent le président de la République à ratifier tour à tour l’instrument d’adhésion aux statuts de la Banque de commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et australe, l’instrument d’adhésion et l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ainsi que l’instrument d’adhésion aux statuts de la Banque asiatique d’investissement et des infrastructures.Ces projets de loi marquent une avancée pour l'intégration du Sénégal dans des institutions financières internationales