Sénégal : Le Conseil des ministres adopte trois (3) projets de loi pour renforcer la coopération internationale

Trois (3) projets de loi ont été examinés et adoptés, e mercredi, en Conseil des ministres, marquant une avancée pour l'intégration du Sénégal dans des institutions financières internationales.



Parmi les textes adoptés, le gouvernement a validé le projet de loi autorisant le Président de la République à signer l'Instrument d'adhésion aux statuts de la Banque de Commerce et de Développement de l'Afrique de l'Est et Australe (TDB) . Cette démarche vise à renforcer les liens économiques du Sénégal avec les pays de cette région, en facilitant l'accès aux financements pour des projets de développement.



Le Conseil a également adopté un projet de loi autorisant l'adhésion du Sénégal à l'Accord portant création de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) . Signé à Paris le 29 mai 1999, cet accord a été modifié à plusieurs reprises, notamment en 2012 et 2013.



Enfin, le gouvernement a également approuvé un projet de loi autorisant l'adhésion à la Banque asiatique d'Investissement dans les Infrastructures (AIIB) . Cette banque, fondée en 2014, est une banque d'investissement proposée par la république populaire de Chine dans le but de concurrencer le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement.