PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Assemblée nationale : adoption de la loi créant le nouvel OFNAC
L’Assemblée nationale a adopté, ce lundi 25 août, à la majorité, le projet de loi portant création de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC).
 
Cette nouvelle législation ambitionne de doter le Sénégal d’un organe “efficace, indépendant et crédible” dans la lutte contre la corruption, en remplacement de l’ancienne structure instaurée par la loi n°2012-30 du 28 décembre 2012.
 
Elle s’inscrit également dans une volonté d’aligner le dispositif national sur les standards internationaux, en particulier ceux de la Convention des Nations Unies contre la corruption et de l’Union africaine.
Moussa Ndongo

Lundi 25 Août 2025 - 18:03


