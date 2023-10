Assemblée nationale: l'écartement de Taxawu Sénégal dans le groupe parlementaire de YAW acté ce samedi ?

Les divergences politiques entre Taxawu Sénégal et Pastef risquent de créer une implosion du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi. En effet, une rencontre a été tenue, hier-vendredi au siège du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) pour préparer la session d'aujourd'hui. Et c'était sans les députés affiliés à Taxawu Sénégal de Khalifa Sall.



Le journal Les Echos nous apprend que parmi les points abordés, lors de ladite réunion, c'était de voir comment se débarrasser du camp de l'ex-maire de Dakar.

"Tous ceux qui ont pris la parole ont plaidé en faveur de l'écartement de Taxawu Sénégal du groupe parlementaire", souffle t-on au journal Les Echos, rapportant que pour Pastef, "il est hors de question de cheminer à nouveau avec les députés de Taxawu." Seul Abass Fall, note Les Echos, a essayé de tempérer, suggérant de tendre la main aux députés de Taxawu qui refusent de suivre le mot d'ordre de leur mouvement. En revanche, les députés de Taxawu ne comptent pas leur faciliter la tâche. "Nous n'étions même pas au courant de cette réunion. Et, il faut qu'ils sachent que peu importe leurs calculs, ils vont se heurter au règlement intérieur", prévient l'un d'eux, Contacté par le journal, il assène : "leur premier pêché, c'est leur manque de maîtrise des textes. Pire encore, ils n'ont aucune expérience politique. La démission est un acte individuel et Taxawu ne compte pas démissionner. S'ils s'entêtent nous irons vers une bataille de procédure que nous sommes sûrs de gagner".