Assemblée nationale : le remplaçant d'Amadou Ba, Amadou Mbaye Thiam, officiellement installé ce lundi



Amadou Mbaye Dia, coordonnateur du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (Pastef/Les Patriotes) de Thiès-Ouest (70 kilomètres de Dakar), fait son entrée dans l'hémicycle. Il a été installé dans ses fonctions de parlementaire ce lundi 15 septembre, lors d'une session extraordinaire portant examen de trois projets de loi.

Il remplace à ce poste le député Amadou Bâ, ancien mandataire du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la présidentielle du 24 mars 2024, promu samedi 6 septembre, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme dans le gouvernement Ousmane Sonko.
Lundi 15 Septembre 2025 - 13:17


