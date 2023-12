Assemblée nationale: les députés face aux ministres des Finances et de l’Urbanisme, ce mercredi

Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, va faire face aux députés ce mercredi 20 décembre à l’Assemblée nationale pour le vote de la Loi de règlement. Comme chaque année, ce sera un moment épique entre les parlementaires de l’opposition et ceux de la mouvance présidentielle.



De son côté, le ministre de l’Urbanisme et du Logement Abdoulaye Sow, aussi est attendu ce mercredi à 16 heures à l’Assemblée nationale pour l’examen de projet de loi 20/2023 portant code de la construction et le projet de loi 21/2023 portant code de l’urbanisme.



Rappelons que le projet de loi portant sur le code pastoral défendu par le ministre Daouda Dia et soumis aux députés lundi dernier a été voté à l’unanimité par les parlementaires.