Kolda : un important réseau de faussaires démantelé par la gendarmerie

La lutte contre la grande délinquance vient de marquer un point majeur en Casamance. La Brigade Territoriale de Kolda a réussi à démanteler un réseau spécialisé dans la contrefaçon de monnaie, aboutissant à l'arrestation de quatre individus et à la saisie de marchandises acquises illicitement.



L'offensive a débuté le vendredi 13 février 2026, permettant aux enquêteurs d'interpeller deux premiers suspects. Ces derniers sont visés par des chefs d'accusation d'association de malfaiteurs, ainsi que de détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal sur le territoire sénégalais.



Le lendemain, samedi 14 février 2026, la gendarmerie a intensifié ses investigations. Appuyés par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention, les éléments de la Brigade de Kolda ont mené une perquisition ciblée dans la commune de Salikégné. Cette seconde phase a permis d'appréhender deux autres complices, dont l'un était déjà activement recherché pour diffusion de données à caractère personnel.



Au cours de l'intervention, les forces de sécurité ont mis la main sur une somme de 500 000 francs CFA en billets contrefaits. Le réseau utilisait une stratégie particulière en privilégiant les petites coupures, la saisie étant essentiellement composée de billets de 500 francs CFA, moins susceptibles d'éveiller la vigilance lors des transactions quotidiennes.



L'ampleur du préjudice économique a été révélée par la découverte de deux magasins de stockage. Sur instruction du Procureur de la République, les autorités ont placé sous scellés plus de dix tonnes de sacs d’arachides et deux tonnes et demie de sésame. Ces denrées avaient été acquises par les faussaires au moyen de la monnaie contrefaite.