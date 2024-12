Assemblée nationale : les militants manifestent leur impatience

L'installation de la nouvelle Assemblée nationale se fait attendre. Sept tours d'horloge, c'est le temps qu'ont passé les militants des nouveaux députés de la 15e législature, censée être installée ce lundi. Fatigués d'attendre le début des travaux qui peinent à démarrer, les militants se montrent de plus en plus impatients dans le balcon de l'Hémicycle. « Sortez et démarrez les travaux ! », scande un vieil homme vêtu d'un grand boubou blanc, sous les applaudissements de la foule.



Depuis 10 heures du matin, l'installation de la 15e législature est attendue, mais jusqu'à présent, rien n'a commencé. Les députés n'ont pas encore ouvert la session. Selon certaines informations, ce retard serait dû à des discussions autour de l'élection du président de l'Assemblée.