Assemblée nationale : trois commissions d'enquête auditionnent ce vendredi

L'Assemblée nationale du Sénégal poursuit ses travaux de contrôle. Selon le programme officiel du vendredi 9 octobre 2026 publié par l'institution, trois commissions d'enquête parlementaires vont procéder à des auditions tout au long de la journée.



La première commission, qui porte sur le programme « Un étudiant, un ordinateur », va entendre trois responsables. À 8h30, M. Makibé Kébé, Directeur général de Compusys International, ouvrira la séance, suivi à 10h30 par Mme Fatou Seck, Directrice générale de Oumou Group, puis à 15h00 par M. Mandioly Ngom, Directeur de Reel It Sénégal.



La deuxième commission, chargée de faire la lumière sur les conditions de délivrance et de renouvellement des licences de pêche, va auditionner deux anciens et actuel patron de l'ANAM. M. Mamadou Thiaw, Directeur général de l'Agence nationale des Affaires maritimes depuis juillet 2026, sera entendu de 08h30 à 10h00, puis M. Bécaye Diop, qui a occupé le même poste d'octobre 2024 à juillet 2026, de 15h00 à 16h30.



Enfin, la troisième commission d'enquête sur les manquements sévères notés dans la gestion du foncier de différents lotissements et du Domaine public maritime entendra, de 10h30 à 12h00, M. Abdou Gningue, ancien Directeur des Domaines.