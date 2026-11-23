Nvidia, le géant des puces nécessaires à l'intelligence artificielle, a annoncé ce lundi 23 novembre la réintégration de Jensen Huang à son poste de directeur général, avec effet immédiat. Cette décision intervient seulement 11 jours après sa démission, qui a suivi la révélation de ses liaisons extraconjugales, dont une avec une femme soupçonnée d'espionnage pour la Chine par les services de renseignement américains.



Selon les informations rapportées par RFI, le conseil d'administration de Nvidia a voté à l'unanimité pour la réintégration de Jensen Huang à ses postes de président directeur général (PDG) et membre du conseil d'administration.



Cette décision a été prise après une série de réunions au cours desquelles les administrateurs se sont déclarés satisfaits de la «franchise et des qualités de dirigeant» de Jensen Huang. Cependant, les détails exacts de ces réunions et les raisons précises derrière cette réintégration rapide ne sont pas entièrement clairs.



Certains médias soutiennent que la pression exercée par le gouvernement américain, notamment par le président Donald Trump, qui réclame son amitié avec Jensen Huang, pourrait avoir joué un rôle dans cette décision.