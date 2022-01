Assimi Goita demande à l’ONU d’encourager la communauté internationale à accompagner le Mali

Le Colonel Assimi Goita dit avoir eu entretien téléphonique avec le Secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres. Au cours de cet échange, il lui a transmis leur engagement pour un « retour à l’ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé » et l’a invité à « encourager la communauté internationale à accompagner (son) pays ».



« J’ai eu un long entretien téléphonique avec le SG des Nations Unies @antonioguterres ce soir. Je lui ai transmis notre engagement pour un retour à l’ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé et l’ai invité à encourager la communauté internationale à accompagner notre pays en plaçant l’intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération », a tweeté le Colonel Goita.