Association de malfaiteurs: Samba Kanté l’ex-candidat à la mairie de Niomré placé sous mandat de dépôt

En garde à vue depuis le 3 juin 2022 au commissariat urbain de Kébémer, Samba Kanté est placé sous mandat de dépôt ce mardi après son déferrement au parquet de Louga. Le candidat à la mairie de Niomré dans le département de Louga, lors des dernières élections territoriales, est inculpé pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document administratif, détention illégale d’arme et défaut de permis de conduire.



Le jeune responsable politique de Niomré, a été interpellé dans la nuit du jeudi au vendredi vers les 05 heures du matin par les éléments de la police de Kébémer. Samba Kanté qui roulait dans un véhicule sans plaque d’immatriculation est immobilisé par les éléments de la Gendarmerie qui ont procédé à un contrôle de routine. Au cours de la fouille, les hommes en bleu on découvert dans la voiture qu’il conduisait une sommes de 25 millions de F CFA, un coupe-coupe et une fausse attestation de la Gendarmerie Nationale.



Il sera arrêté et conduit au poste. Mais l’ex candidat à la mairie de Niomré lors des auditions, a été incapable d’expliquer la provenance de cette forte somme d’argent trouvée dans son véhicule. Quant au coupe-coupe, il explique qu’il l’utilise pour sa propre sécurité. Après quatre (4) jours entre les mains des enquêteurs, il a été présenté au Procureur du tribunal de Louga ce mardi avant d’être placé sous mandat de dépôt.



Le dossier est confié au juge d’instruction du Deuxième cabinet du Tribunal de Grande Instance de Louga, livre Walf radio.