Association de malfaiteurs, trafic de migrants: Djidiack Diouf, le manager de Viviane, jugé ce mercredi

Jour de vérité pour le manager de la chanteuse Viviane Chidid. Djidiack Diouf et ses co-inculpés seront jugés, ce mercredi, devant le Tribunal correctionnel de Dakar pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, faux et usage de faux dans un document administratif.



Selon le journal Les Échos, les deux parties ont convenu d’un renvoi au 24 novembre prochain.



Arrêté le 12 février dernier, dans une affaire de trafic présumé de visas Schengen, Djidiack Diouf a été placé sous mandat de dépôt. Il avait obtenu une liberté provisoire le jeudi 13 août 2020.



Le supposé cerveau de l’association de malfaiteurs Mamadou dit « Petit Mbaye » avait lui aussi bénéficié d’une liberté provisoire le 30 juin dernier. Idem pour les autres membres de la « mafia » dont B. Ndiongue, Kébé et Soumaré.