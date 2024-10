Assurance-maladie des travailleurs dans les entreprises : « Plus de 30 inspecteurs et de contrôleurs de travail vont être bientôt déployés sur le territoire » (ministre)

Le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, Yankhoba Diéme a indiqué ce vendredi que pour le respect de l’assurance-maladie des employés dans les entreprises, plus de 30 inspecteurs et de contrôleurs de travail vont être bientôt déployés sur le territoire ».



« On me pose souvent des questions sur les nombreux travailleurs qui ne bénéficient pas d'assurance-maladie et si l'on pourrait s'attendre à des inspections pour que les entreprises puissent se conformer. J'ai une bonne nouvelle. Hier, seulement, j’ai signé l'arrêté portant affection de 11 nouveaux inspecteurs et 23 contrôleurs de travail pour combler le gap qu'il y a au niveau du territoire. Mais ce n'est pas tout. Il leur faut des outils juridiques, un renforcement en logistique », a déclaré le ministre.



Yankhoba Diémé a tenu ces propos lors de la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale de renouvellement des instances dirigeantes de l'Institution de coordination de l’assurance-maladie obligatoire (ICAMO) à Dakar.



Il a également fait savoir que « la révision du Code de sécurité de prévoyance de sécurité sociale est entamée ».