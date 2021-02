AstraZeneca: l'Afrique du Sud suspend le démarrage de sa campagne de vaccination

Cette étude, réalisée par l'université du Witwatersrand à Johannesburg et pas encore été examinée par des pairs, montre une efficacité moindre du vaccin AstraZeneca pour les formes modérées de la maladie provoquées par le variant local. Des résultats décevants, alors que ce variant concerne plus de 90% des nouvelles infections dans le pays, selon les chercheurs. Le vaccin n’aurait une efficacité que de 22% pour les formes peu graves, sans que des résultats soient pour l’instant disponibles pour les formes sévères.



C’est un revers pour le gouvernement, car c’est pour l’instant le seul vaccin arrivé dans le pays, et il devait permettre de vacciner en priorité le personnel soignant, d’ici les prochains jours. Le ministre de la Santé a donc suspendu son utilisation, et il mise désormais sur le vaccin de Johnson&Johnson, qui montre des résultats cliniques bien meilleurs face au variant. Les premières doses, ainsi que des doses du vaccin Pfizer, sont attendues d’ici quatre semaines.



Quant au million de doses d’AstraZeneca que possède désormais le pays, le gouvernement attend plus d’indications de la part des scientifiques, avant de prendre une décision sur leur utilisation. Mais il faudra faire vite, car elles seront périmées au-delà d’avril.