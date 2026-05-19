Contrôle parlementaire : Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur cinq dossiers urgents allant de l'IAM à la vie chère

Le député Guy Marius Sagna a transmis cinq questions écrites au gouvernement du Sénégal pour exiger des éclaircissements et des solutions concrètes sur plusieurs dossiers d’intérêt public touchant la vie chère, l'enseignement supérieur, le social et la santé. En publiant ces interpellations, le parlementaire a réaffirmé sa vision de la gouvernance, déclarant préférer une majorité parlementaire qui élève très haut la nécessité que chacun soit le gardien du bien commun plutôt que le silence qu'il attribue à l’ancienne coalition au pouvoir face aux dérives passées.







Sur le front de la vie chère, l'élu alerte le ministre du Commerce sur une hausse illégale du prix du pain à Médina Wandifa, où la baguette de pain industriel est vendue à 200 FCFA depuis le 6 mai 2026 au lieu du tarif réglementaire de 175 FCFA.







Le député interpelle également le gouvernement sur le scandale des diplômes bloqués à l'Institut Africain de Management, où au moins 382 étudiants de la promotion 2021 subissent un préjudice majeur et un défaut d'insertion professionnelle en raison d'un manque d'accréditation de leur formation par l'Anaqsup.







Dans le domaine social et de l'emploi, Guy Marius Sagna demande des comptes sur l'enveloppe de 305 millions de FCFA de primes promise aux agents du ministère des Sports après le sacre des Lions du football à la CAN. Il exige par ailleurs la régularisation immédiate des jeunes du programme « Xëyu Ndaw Ñi » de la Muraille Verte dans la région de Dakar, qui cumulent actuellement quatre mois d'arriérés de salaire.







Enfin, sur le plan des infrastructures, le parlementaire signale l'état de dégradation très avancé et le risque d'effondrement du poste de santé de Sagatta Gueth. Cette structure datant de 1956, qui polarise pourtant 73 villages, présente des fissures structurelles majeures et d'importantes fuites d'eau, ce qui pousse le député à réclamer une expertise technique et des mesures d'urgence pour la sécurité des patients et du personnel.

