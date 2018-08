Athlétisme-Championnats d’Afrique : le Sénégal rentre bredouille

On aura tout entendu depuis la fin de ces championnats d'Afrique de la part des différents responsables de cette discipline. Comme du « nous n’étions pas partis pour des médailles » ou ce sont leurs premiers championnats » en parlant des athlètes.



Mais la réalité est que c'est le plus mauvais résultat de l’athlétisme sénégalais. En effet, depuis la première édition que notre capitale a abritée en 1979, jamais des "lions" n’étaient rentrés bredouilles aux championnats africains d'athlétisme. C’est dire que les Sénégalais n’ont jamais joué un rôle de figurant surtout dans le sprint.



L'heure est peut-être au travail pour redorer le blason de l'athlétisme sénégalais qui a connu des satisfactions comme Amadou Dia Ba (médaillé d'argent au JO) et Amy Mbacké Thiam (championne du monde d'athlétisme)