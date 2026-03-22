Athlétisme : Saly Sarr, première Africaine sur un podium mondial en salle depuis 20 ans

La sauteuse sénégalaise Saly Sarr est entrée dans l’histoire de l’athlétisme africain en décrochant la médaille de bronze du triple saut aux Championnats du monde en salle 2026 à Kujawy-Pomorze, en Pologne. Avec un bond à 14,70 m, elle devient la première Africaine sur un podium mondial en salle dans cette discipline depuis deux décennies, améliorant au passage son record personnel de 15 centimètres.



Saly Sarr a terminé troisième d'un concours relevé, derrière la Cubaine Leyanis Pérez Hernández (14,95 m) et la Colombienne Leyanis Perez Hernandez (14,86 m). Cette performance efface la déconvenue des Jeux olympiques de Paris 2024 et confirme la progression de l'athlète qui succède ainsi à Yamile Aldama, dernière médaillée africaine en salle en 2006.



Ce résultat valide une dynamique de succès pour celle qui a été désignée « meilleur sportif sénégalais de l’année 2025 » par l’ANPS. Avant ce sacre mondial, Sarr s'était illustrée en remportant l'or aux Jeux de la solidarité islamique à Riyad (14,52 m) et en terminant sixième des Mondiaux en plein air la même année, après son titre de championne d'Afrique 2024 obtenu à Douala.

