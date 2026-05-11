Trophées UNFP : Dame Gueye remporte le plus beau but de la saison en Ligue 2

L'attaquant sénégalais Dame Gueye, meilleur buteur du Mans FC, a également remporté le prix du plus beau but de la saison de Ligue 2. Son exploit : un superbe lobe inscrit de plusieurs dizaines de mètres face à Grenoble.



Formé au centre Diambars, l'attaquant a surtout accompli l'essentiel cette saison : aider son club à retrouver l'élite, la Ligue 1.



Sacré lors de la soirée des trophées, Dame Gueye a réagi avec émotion : « Je dédie ce trophée à mon club. Ce qu'on fait depuis trois ans, c'est énorme. Je suis très fier de tout ce qu'on a accompli », a-t-il lancé.