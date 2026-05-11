Trophées UNFP : Dame Gueye remporte le plus beau but de la saison en Ligue 2

L'attaquant sénégalais Dame Gueye, meilleur buteur du Mans FC, a également remporté le prix du plus beau but de la saison de Ligue 2. Son exploit : un superbe lobe inscrit de plusieurs dizaines de mètres face à Grenoble.
Formé au centre Diambars, l'attaquant a surtout accompli l'essentiel cette saison : aider son club à retrouver l'élite, la Ligue 1.
Sacré lors de la soirée des trophées, Dame Gueye a réagi avec émotion : « Je dédie ce trophée à mon club. Ce qu'on fait depuis trois ans, c'est énorme. Je suis très fier de tout ce qu'on a accompli », a-t-il lancé.
Formé au centre Diambars, l'attaquant a surtout accompli l'essentiel cette saison : aider son club à retrouver l'élite, la Ligue 1.
Sacré lors de la soirée des trophées, Dame Gueye a réagi avec émotion : « Je dédie ce trophée à mon club. Ce qu'on fait depuis trois ans, c'est énorme. Je suis très fier de tout ce qu'on a accompli », a-t-il lancé.
Autres articles
-
Trophées UNFP : Ousmane Dembélé conserve son titre de meilleur joueur de Ligue 1
-
Athlétisme : 21 athlètes retenus pour défendre les couleurs du Sénégal aux championnats d’Afrique d’Accra
-
L’OL chute au Stadium et perd la main pour la Ligue des champions
-
Crystal Palace : l'international sénégalais Ismaïla Sarr entre dans l’histoire de son club
-
Prix Marc-Vivien Foé 2026: Mamadou Sangaré, premier Malien sacré