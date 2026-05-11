Trophées UNFP : Ousmane Dembélé conserve son titre de meilleur joueur de Ligue 1

Déjà récompensé en 2025, Ousmane Dembélé a à nouveau été élu meilleur joueur de Ligue 1 lors des trophées UNFP ce lundi soir. L'attaquant du PSG a été préféré à ses coéquipiers Nuno Mendes et Vitinha, ainsi qu'au Lensois Florian Thauvin et au Marseillais Mason Greenwood.



Dembélé (28 ans) a pourtant vécu une saison moins faste en Ligue 1 que lors du dernier exercice (21 buts, 8 passes décisives en 29 matches). Parfois blessé, parfois ménagé, il n'a disputé que 960 minutes (20 matches), presque deux fois moins qu'en 2024-2025 (1 736 minutes), ce qui a logiquement impacté sa productivité (10 buts, 6 passes décisives).



Le Parisien reste toutefois le joueur le plus décisif par 90 minutes (buteur toutes les 96 minutes). Il a d'ailleurs également remporté le trophée de plus beau but de la saison, pour son enchaînement et son lob face à Lille (3-0, le 16 janvier).