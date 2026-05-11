Athlétisme : 21 athlètes retenus pour défendre les couleurs du Sénégal aux championnats d’Afrique d’Accra

La Fédération sénégalaise d’athlétisme a dévoilé la liste des athlètes retenus pour représenter le Sénégal aux Championnats d’Afrique d’athlétisme prévus à Accra, au Ghana, du 12 au 17 mai 2026.



Au total, 21 athlètes sénégalais (15 hommes et 6 femmes) prendront part aux championnats d’Afrique qui s’ouvrent mardi à Accra, la capitale du Ghana.



En tête d’affiche de cette sélection figurent les trois tenants du titre continental : Louis François Mendy 110m haies, Cheikh Tidiane Diouf 400m et Saly Sarr Triple saut. Les trois champions auront pour mission de défendre les couleurs nationales et confirmer la domination sénégalaise sur la scène africaine.



La 24é édition des championnats d’Afrique d’athlétisme senior se tiennent notamment du 12 au 18 mai dans la capitale ghanéenne.





Athlètes masculins:

‎‎Mamadou Fall Sarr(100m – 4x100m), Omar Ndoye(100m-4x100m),Abdou Aziz Ndiaye(200m-4x400m),Mouhamed Ba(200m-4x100m-4x400m), Cheikh Tidiane Diouf(400m-4x400m),Frédéric Mendy(400m-4x400m),Adama Abou Sané (400m-4x400m),Louis François Mendy(110m haies – 4x100m),Lassana Marico (110m haies),Kaouding Savane ( 10000m),Amath Faye (Longueur/Triple),Lys Mendy(Longueur),Donatien Manga(100m-4x100m),Issa Niakh(200m-4x100m),El Hadji Malick Soumare (4x400m)

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‎Athlètes féminines :

‎Ndéye Arame Touré (100m-4x100m),

‎Maimouna Badji( 100m-200m-4x100m), Bineta Sall(200m-4x100m),Saly Safietou Faboure( 200m-100m-4x100m), Safietou Boye(100m haies-4x100m),Saly Sarr( Triple saut)