Atlético Madrid: Diego Costa est de retour

Diego Simeone traverse une période compliquée. En plus de résultats qui ne sont pas vraiment au rendez-vous, il doit régulièrement bricoler à cause des pépins physiques récurrents de son équipe. Il vient d’ailleurs de perdre Alvaro Morata, victime d’une blessure musculaire lors du derby, alors qu’il était déjà privé de João Félix. Deux absences de taille pour les échéances à venir, avec ce duel face à Liverpool en Europe qui va arriver très vite.



Mais le tacticien argentin a tout de même reçu une bonne nouvelle ce mercredi : après deux mois et demi d’indisponibilité, la faute à une hernie cervicale, Diego Costa (31 ans) est de retour. L’attaquant espagnol a réalisé son premier entraînement complet avec le reste du groupe et s’il ne devrait pas être là face à Granada ce week-end, l’Atlético espère compter sur lui pour le match face aux Reds le 18 février.



