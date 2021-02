Atlético Madrid: le nouveau venu Dembélé positif à la Covid-19

Nuestro jugador @MDembele_10 ha dado positivo por COVID-19; se encuentra aislado en su domicilio cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del protocolo de @LaLiga.https://t.co/JQa1H0Bj0p

— Atlético de Madrid (@Atleti) February 4, 2021



Après avoir annoncé hier que Joao Felix était positif au Covid-19, l’Atletico de Madrid annonce aujourd’hui que Moussa Dembélé est positif à son tour. L’attaquant français arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais cet hiver est déjà à l’isolement chez lui, comme le veux le protocole sanitaire.Le buteur français de 24 ans loupera, comme l’international portugais, la rencontre de Liga face au Celta Vigo lundi. Les Colchoneros, leader du championnat, perdent successivement plusieurs joueurs importants dans la course au titre, indique Foot Mercato."Notre joueur @MDembele_10 a été testé positif à la COVID-19 et est isolé à domicile conformément aux recommandations des autorités sanitaires et au protocole de @LaLiga", a publié l'Atlético sur son compte Twitter.