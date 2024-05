Attaque à main armée à Kédougou : Deux personnes blessées et 2 millions de Fcfa emportés

Le village de Léfakho, dans la commune de Khossanto, département de Saraya, dans la région de Kédougou, a été victime d’un braquage, dimanche passé. Dans la nuit du 25 mai, un groupe de 8 individus lourdement armés ont fait irruption dans une boutique de transfert d’argent Wave où ils ont tenu en respect le gérant, selon l'Observateur.



L’intimant de sortir l’argent qu’il détenait par devers lui. Le boutiquier s’est exécuté aussitôt et a remis aux malfrats la somme de 2 millions de nos francs. Pour sécuriser leurs arrières, les bandits ont tiré des coups de feu en l’air pour intimider la population, avant de repartir comme ils sont venus à bord de grosses cylindrées.



Sur leur passage, ils ont malmené aussi un orpailleur et un commerçant. Ces derniers, gravement blessés, ont été évacués au district sanitaire de Saraya. Aussitôt informés, les éléments de l’Escadron de surveillance et d’intervention, appuyés par les éléments du Garsi, se sont rendus sur les lieux où ils ont découvert sept (07) munitions de 7,62mm et quatorze (14) étuis de même calibre.



Cette attaque a remis au goût du jour la question de l’insécurité dans cette zone où des individus sèment souvent la terreur. Les populations appellent à plus de vigilance pour contrer ces malfaiteurs qui ont fini d’y installer la psychose.