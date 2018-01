Attaque de Ziguinchor : L'Assemblée nationale condamne fermement

Mieux vaut tard que jamais. L'Assemblée nationale a enfin pondu un communiqué, près de 24 heures après l'exécution sauvage de 13 jeunes sénégalais à Ziguinchor samedi, pour condamner l'attaque.

"l’Assemblée nationale condamne fermement cet acte odieux, dans un contexte où les efforts conjugués du Chef de l’Etat et des médiateurs ont conduit à des avancées significatives dans la recherche de la paix dans la région Sud du Sénégal", a-t-on écrit sur le document signé par la Direction de la communication de l'Hémicycle.



Il est également précisé dans le texte que "Le Président de l’Assemblée nationale a demandé à l’Honorable député Abdou Mbow, 3ème Vice-président de se rendre sur les lieux pour présenter ses condoléances et exprimer sa solidarité et celle de l’ensemble des députés aux familles des victimes".

A noter que, le député Abdou Mbow était dans la région du sud pour une tournée politique, au moment des faits.