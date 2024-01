Attaques au couteau en Angleterre : Idris Elba appelle Londres à lutter contre le fléau

En Angleterre et au Pays de Galles, 250 personnes ont été tuées à l’arme blanche entre juillet 2022 et juin 2023. L’acteur britannique demande l’interdiction des couteaux et machettes.



Babou Diallo

