Argentine: le procès sur la mort de Diego Maradona déclaré nul après la récusation d'une juge

Le procès pour homicide de l’équipe médicale de Diego Maradona a été déclaré invalide, ont rapporté jeudi 29 mai les médias argentins. Il s’agit du dernier rebondissement dramatique dans un procès qui a captivé l' Argentine et le monde du football pendant plus de deux mois. La mort en 2020 de la star du football qui a mené l’équipe argentine à la victoire en Coupe du monde a secoué la nation et sept membres de son équipe médicale ont été accusés d’homicide par négligence lors d’un procès qui a débuté le 11 mars.Le juge Maximiliano Savarino, président du tribunal, a estimé qu’après avoir entendu les parties, la conduite de la juge récusée avait « engendré un préjudice pour les parties accusatrices comme pour les défenses ». Il a en conséquence prononcé la « nullité du procès » et estimé que celui-ci devra reprendre « avec un autre tribunal », donc d’autres juges, mais sans évoquer d’échéance.Mardi 27 mai, le tribunal a prononcé la récusation d’une des trois magistrates, Julieta Makintach, à la position devenue intenable après la révélation de sa participation - à l’insu de tous - à la préparation d’une mini-série documentaire dont elle était une protagoniste-clef. « Une mort, une idole, une juge, un procès », promettait la bande-annonce, diffusée à l’audience dans la stupéfaction.À la suite de l’épisode rocambolesque, des avocats de la défense - comme celui de Leopoldo Luque, médecin personnel de Maradona - ont demandé la reprise du procès, mais avec un nouveau trio de magistrats, considérant celui-ci entaché. Le procureur Patricio Ferrari a appuyé ce changement d’équipe, déplorant « une contamination horizontale » qui « empêche la continuité ». « Quelquefois, il faut faire deux pas en arrière pour faire un pas en avant. »D’autres, tel l’avocat de la psychiatre de Maradona, ont réclamé la reprise, avec seulement un nouveau juge pour remplacer Makintach. Un autre encore, a sollicité la désignation d’un quatrième juge en sus, par précaution. L’avocat du groupe privé prestataire de soins - qui devait fournir équipement médical et suivi pendant la convalescence sous la responsabilité de l’équipe jugée - a réclamé purement et simplement la nullité.Initialement, le procès devait, à raison de deux audiences par semaine, s’étirer jusqu’en juillet. Un délai d’ores et déjà à oublier, alors que le procureur disait mercredi espérer « que le procès reprenne cette année ».