Attaques contre Macky Sall : Oumar Sow conduit à la brigade de Thiong

Le ministre conseiller, Oumar Sow est conduit à la brigade de gendarmerie Thiong.



« Je suis en train d’être conduit à la brigade de Thiong. J’assume tous mes propos et je reste plus que déterminé à me battre ! », a posté M. Sow sur sa page Facebook.



Oumar Sow, membre de la Coalition Benno Bokk Yaakaar accuse le Président Macky Sall, d'être à l'origine de la défaite du candidat Amadou Ba. Il a accusé récemment, Macky Sall lors d'une émission d'avoir financé la campagne Président élu, Bassirou Diomaye Faye.