Attaques contre Sonko: le parti Pastef se plaint auprès des défenseurs des droits humains

Le bureau politique du parti de Pastef les Patriotes a adressé une lettre aux organisations de défenses des droits de l'Homme pour se plaindre des "violences et violations graves des droits" dont serait victime leur leader Ousmane Sonko.



Dans la lettre adressée à la société civile, le parti du maire de Ziguinchor accuse le Président Macky Sall d'être le seul responsable de la persécution permanente de leur leader depuis le 16 septembre 2018, lit-on dans le communiqué.



Le parti y ajoute "une campagne de diffamation et de diabolisation, de menaces de mort, une tentative soutenue d'intimidation et de harcèlement moral...en l'endroit de Ousmane Sonko. La liste est longue !!!