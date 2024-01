Attaques contre des navires marchands en mer Rouge: les transporteurs maritimes augmentent leurs tarifs

Mardi soir, l'agence de sécurité maritime britannique (UKMTO) a fait état d'explosions à proximité d'un navire de transport de marchandises dans le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, qui sépare la péninsule arabique de l'Afrique. Jusqu'à trois explosions ont retenti de « 1 à 5 milles nautiques » de ce navire qui circulait entre les côtes de l'Érythrée et du Yémen, a indiqué l'agence UKMTO dans un bref message sur X, précisant qu'il n'y avait eu aucun dommage et que l'équipage était « sauf ».



Ces dernières semaines, dans la foulée de la guerre entre Israël et le Hamas, les rebelles yéménites Houthis ont multiplié les attaques en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb par lequel transite 12% du commerce mondial, d'après la Chambre internationale de la marine marchande (ICS).

Dans son communiqué ce mardi, le géant danois annonce sa décision d'interrompre « jusqu'à nouvel ordre tous les transits par la mer Rouge et le golfe d’Aden ».



Plus tôt dans la journée, un autre armateur, l'Allemand Hapag Lloyd annonçait que ses bateaux continueraient d'éviter la mer Rouge et le canal de Suez, et ce au moins jusqu’au 9 janvier. Date à laquelle la situation sera réévaluée.