Attaques contre la Justice : l’UMS annonce une sorte et une série de mesures

Le Bureau exécutif de l’Union des magistrats sénégalais (UMS) a annoncé avoir engagé une série de mesures en réaction aux attaques récurrentes visant les magistrats et l’institution judiciaire. Dans une note rendue publique vendredi 14 novembre 2025, l’organisation fait état « d’une démarche concertée avec la hiérarchie judiciaire afin d’adopter une stratégie de communication jugée adaptée au climat actuel. »L’UMS précise « avoir saisi formellement le Président de la République par courrier avant d’arrêter ses premières actions. » Dans cette dynamique, le Bureau exécutif a indiqué qu’il participera à l’émission « Point de vue » sur la RTS 1, ce dimanche 16 novembre à 14 heures. Cette intervention médiatique vise à apporter des éclairages et à répondre aux interpellations qui alimentent le débat public ces derniers jours.L’organisation appelle, dans la même note, « l’ensemble des magistrats à renforcer leur cohésion et à préserver l’esprit de solidarité qui caractérise leur corps. » L’objectif, souligne-t-elle, est de protéger et promouvoir la magistrature ainsi que les valeurs qui la fondent dans un contexte marqué par une forte pression sur l’institution judiciaire.