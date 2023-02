Attendu au Tribunal, Sonko se pavane dans les rues de Cité Keur Gorgui avec un ballon

Le leader de Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko est tout sauf inquiet du sort que lui réserve la justice. Alors qu'il est convoqué à comparaître, ce jeudi, devant la barre du tribunal de Dakar, dans l'affaire PRODAC, Sonko se pavane dans les rues de Cité Keur Gorgui avec un ballon.



Dans une vidéo publiée par un membre de son entourage sur les réseaux sociaux, on voit Ousmane se promener dans les rues de son quartier. Il est habillé d'un ensemble de blouson gris, et accompagné des membres de son staff et de sa sécurité.