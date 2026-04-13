Au début de sa visite en Algérie, Léon XIV appelle au «pardon»

Devant ce mémorial du Martyr, symbole des luttes pour l'indépendance de l'Algérie, le pape a été salué par le cardinal Vesco, l'archevêque d'Alger, avant de prononcer ses premiers mots de salutation en terre algérienne, rapporte Éric Sénanque, notre envoyé spécial à Alger.



Mes chers frères et mes chères sœurs d'Algérie, je remercie Dieu de me donner l'opportunité de visiter votre pays en tant que pape. Bien que je sois déjà venu ici deux fois en tant que supérieur de l'ordre de Saint-Augustin, je me présente face à vous d'abord comme un frère qui est heureux de pouvoir rétablir à travers cette visite, les liens d'affection qui rapprochent nos cœurs.



« Me trouver devant ce monument est un hommage à cette histoire de l'Algérie et à l'âme d'un peuple qui s'est battu pour l'indépendance, la dignité et la souveraineté de cette nation », a dit le souverain pontife. « Je veux rappeler ici que Dieu désire la paix pour toutes les nations, une paix qui ne peut être trouvée dans le conflit. Elle doit être une expression de justice et de dignité. Cette paix qui ne peut s'entrevoir à l'avenir qu'à travers la réconciliation ne sera possible qu'avec le pardon. La véritable lutte pour la libération sera remportée que lorsque la paix des cœurs aura été conquise. »



« Je sais à quel point il est dur de pardonner »

« Je sais à quel point il est dur de pardonner, mais les conflits se multiplient à travers le monde, génération après génération. Le futur appartient aux femmes et aux hommes de paix », a-t-il poursuivi. « Le futur appartient aux femmes et aux hommes de paix. En fin de compte, la justice triomphera toujours. La violence n'aura jamais le dernier mot sur cette terre. »



Au pied de ce monument de béton qui se dresse sur une colline d'Alger, des centaines de chaises ont été disposées, occupées essentiellement par des jeunes, beaucoup d'étudiants invités par leur université ou plusieurs ministères comme celui de la Culture. La pluie qui est tombée sur la capitale algérienne n'a pas dissuadé ces nombreux jeunes de venir découvrir le pape Léon XIV.



Quelques chrétiens sont présents dans la foule. Une première étape placée sous très haute sécurité. Des drones volent dans le ciel. Des snipers sont visibles également sur les toits des immeubles avoisinants. Le pape, après ce premier rendez-vous, a pris la direction de la Grande mosquée d'Alger.

