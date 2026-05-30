Message de Serigne Gueye Diop à la coalition Diomaye Président : « Nos adversaires sont pris de panique... »

Dr Serigne Gueye Diop, membre de la Coalition Diomaye Président, a adressé un message aux membres de ladite coalition.



« Chers amis, ne nous laissons pas distraire. Mme le Superviseur Général Dr Aminata Touré doit poursuivre sa mission sans prêter attention à ces oiseaux de mauvaise augure », a écrit l'ancien ministre du Commerce.



« Depuis le meeting de Mbour, nos adversaires sont pris de panique. Tous nos encouragements », a-t-il ajouté.



Pour rappel, la Coalition Diomaye Président a organisé, le samedi 9 mai dernier, son premier grand meeting depuis son arrivée au pouvoir, il y a deux ans. Un rassemblement à Mbour présenté comme un test de popularité mais aussi comme un signal politique, dans un contexte de tensions croissantes avec son Premier ministre Ousmane Sonko. Le président Bassirou Diomaye Faye était finalement absent du meeting.



Malgré son absence, Bassirou Diomaye Faye a adressé un message aux militants et sympathisants à travers une projection diffusée lors du meeting.



