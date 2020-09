«Au large de Dakar, j’ai repéré l’épave de l’avion d’Air France dans lequel voyageait le poète David Diop…», confie le pêcheur-plongeur, Mamadou Faye Samb

Agé de 33 ans, Mamadou Faye Samb est à la fois plongeur-secouriste et pêcheur sous-marin. Domicilié à Yoff-Ndénate, il appartient à une grande famille où l’on est pêcheurs sous-marins de père en fils. En sillonnant les profondeurs de la mer, Mamadou Faye Samb soutient avoir repéré quelque part au large de Dakar l’épave de l’avion d’Air France qui s’était abîmé en mer le 19 août 1960. Parmi les 54 passagers victimes de ce terrible accident, le célèbre poète David Diop ou l’auteur d’« Afrique, mon Afrique ».



"Chaque jour, mon métier de plongée me conduit dans différentes zones poissonneuses pour traquer les produits halieutiques. Ce, jusqu’au jour où je suis tombé sur l’épave d’un avion reposant au fond de l’océan. Je peux même vous préciser que l’épave se trouve au large de Dakar et à 40 mètres de profondeur. D’ailleurs, le logo et la couleur d’Air France sont à peine visibles sur l’aile de l’appareil. Et lorsque j’en ai parlé à des amis enseignants, ils se sont dit convaincus que cette découverte ne pouvait être que l’avion d’Air France qui s’était crashé au large de Dakar en 1960. Et ils m’ont expliqué que le poète David Diop faisait partie des victimes de cet accident d’avion. Parce qu’en dehors de cet accident ayant coûté la vie à David Diop, il n’y en a pas eu d’autres concernant la compagne d’Air France, ici au Sénégal. D’ailleurs, j’ai fait une autre découverte derrière l’ile de Ngor et plus précisément au large de Ouakam. Un jour, dans ces eaux profondes, j’ai poursuivi un ban de gros poissons genre thiofs qui s’étaient réfugiés dans une épave d’avion. Sur place, j’ai constaté que l’hélice de l’avion est toujours intacte. Un vieux notable de Yoff m’a dit que c’est un avion mauritanien qui s’était abîmé en mer en 1979", a confié le plongeur dans un entretien exclusif avec le journal Le Témoin.





Sur le lieu exact où se trouve l'épave de l'avion Air France, Mamadou Faye Samb affirme: "Je ne saurais vous le dire ! En tout cas, c’est au large de Dakar. D’ailleurs avec mon appareil de localisation GPS, j’ai pris le soin de mentionner la distance, la position de l’épave et la profondeur des eaux sur mon agenda pour pouvoir y retourner facilement. Même les membres de l’équipage de ma pirogue ne connaissent pas l’endroit. Car, en haute mer, c’est moi qui effectue les plongées sous marines pour capturer les poissons avant de les remonter à la surface. Eux, ils se contentent de garder les prises à bord de la pirogue. Même s’ils connaissent l’endroit, ils peuvent l’oublier du fait que nous opérons dans tous les coins et recoins de l’Atlantique. D’ailleurs, je déplore le fait que les autorités sénégalaises ne soient pas trop passionnées ou obnubilées par les découvertes à caractère historique ou archéologique. Je profite de cette interview pour lancer un appel à la télévision France24, à l’ambassadeur de France au Sénégal et aux responsables de la compagnie d’Air France. Si ces derniers sont vraiment intéressés, je suis prêt à retourner sur les lieux pour filmer l’épave. Je demande seulement qu’ils m’offrent une caméra sous-marine pour que je puisse filmer l’épave de l’avion".