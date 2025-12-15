Diamaguène–Sicap Mbao : arrestation d’un individu impliqué dans plusieurs affaires criminelles

Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène–Sicap Mbao a procédé, le 12 décembre 2025, à l’interpellation d’un individu pour « association de malfaiteurs, vols en réunion commis avec violence, détention illégale d’arme blanche et non-dénonciation de crime ou complicité de meurtre ».



Selon la Police nationale, cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de la présence du mis en cause à bord de sa moto dans le quartier de Sam Sam 2, sis à Diamaguene. Ce dernier était activement recherché depuis 2023 suite à un cas de meurtre dont il serait potentiel auteur ou complice. Un dispositif d’intervention a été immédiatement mobilisé et a permis d’interpeller l’individu.



Concernant le meurtre de son petit frère qui avait motivé sa fuite : le mis en cause, après avoir informé ses proches du décès, avait ensuite pris la fuite et ne s’était présenté ni à l’hôpital ni aux obsèques. Deux amis du défunt avaient été déférés au parquet, précise la même source.



Par ailleurs, à la suite de son arrestation, un individu s’est présenté au commissariat en déclarant avoir été victime d’une agression il y a de cela deux semaines à Camberene. Cette agression, commise par le mis en cause et deux autres individus, leur avait permis de dérober la somme de 10 millions (retirée d’un magasin à « Tally Diallo »). Il a formellement identifié le mis en cause comme étant l’un de ses agresseurs.



Enfin, la Police nationale indique que l’individu est également recherché par le commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico dans le cadre du meurtre d’un commerçant en juin 2025 pour recel de malfaiteur et complicité.