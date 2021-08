Au moins 9 morts rapportés dans un terrible accident sur la RN2 (Photos)

Au moins neuf morts ont été dénombrés dans un terrible accident qui s'est produit très tôt le matin sur la Route nationale 2 entre Ndioum et Guédé Chantier. La cause, une collision entre un car de transport Ndiaga Ndiaye et une autre voiture. Alertés, les Sapeurs pompiers sont sur place pour acheminer les victimes. A noter que le nombre exact de blessés reste inconnu pour le moment. Nous y reviendrons...